У Київському районі Одеси виявили повішеним у квартирі 10-річного хлопчика.
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Як підтвердили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, 11 лютого дитину виявлено повішеною у квартирі одного з багатоповерхових житлових будинків на проспекті Академіка Глушка.
За фактом відкрито провадження за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство»).
Обставини та причини суїциду встановлюються.
Очевидці у соціальних мережах повідомляють, що дитину виховувала мати, яка працює вчителем. За інформацією сусідів, жінка залишила сина вдома одного, а, повернувшись, виявила повішеним на дверях кімнати. Хлопчик, зі слів очевидців, повісився на поясі халата, прикріпивши його до дверної ручки.
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