Десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Кримський міст.

У суботу вранці, 8 жовтня, після вибуху на Кримському мосту в районі Керченської протоки спостерігається затор з кораблів.

Про це свідчать дані системи моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic.

Вказується, що десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на можливість пройти через Керченський міст.

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Ще один затор виник з боку Чорного моря. Там десятки кораблів очікують дозволу на проходження.

У компанії "Российские железные дороги" заявили, що призупинили продаж квитків на потяги до Криму. Через вибух усі потяги у сполученні з окупованим півостровом, які мали відправитись найближчим часом, тимчасово не курсуватимуть.

Вибух на Кримському мосту: як це було

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

У Національному антитерористичному комітеті Росії стверджують, що на Кримському мосту після підриву вантажної машини загорівся залізничний потяг з паливом.

У Кремлі заявили, що президенту РФ Володимиру Путіну вже доповіли про вибух на Кримському мосту, він створив урядову комісію.

За даними російських ЗМІ, після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

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