Востаннє народжуваність в Україні зростала ще у 2012-му році, після – лише спад, а повномасштабне вторгнення РФ ще сильніше погіршило ситуацію.

У 2023 році в Україні народилося 187 387 тисяч маленьких українців. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Із них найбільше народилось у місті Києві (19 979 дітей), Львівській (16 638 дітей), Дніпропетровській (14 433 дітей), Одеській (13 736 дітей), Київській (10 820 дітей), Рівненській (9 542) та Закарпатській (9 450 дітей) областях.

У інфографіці видання Слово й діло видно, що рівень народжуваності в Україні падає впродовж десяти років. У 2022 році народжуваність в Україні впала на 24,6% порівняно з 2021 роком. Згідно з інфографікою, це антирекорд від початку незалежності.

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Проте через початок у 2022 році повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну ці дані не включали інформацію з тимчасово окупованих територій.

Востаннє народжуваність в Україні зростала ще у 2012-му році, після – лише спад, а повномасштабне вторгнення РФ ще сильніше посилило ситуацію. Минулий рік поставив абсолютний антирекорд – з 1991-го, коли Україна здобула незалежність, народжуваність такою низькою не була.

Динаміка за останні роки наступна:

2017 – 364 тис (-8%);

2018 – 335 тис (-8%);

2019 – 308 тис (-8%);

2020 – 299 тис (-3%);

2021 – 279 тис (-7%);

2022 – 209 тис (-24%);

2023 – 187 тис (-11%).

Також повідомляється, що у 2023 році було зареєстровано 186 051 шлюбів. Лідерами за кількістю новостворених сімей були місто Київ (21 802), Дніпропетровська (18 816), Одеська (13 740), Київська (11 712), Львівська (10 983) і Харківська (10 977) області. Розірвати ж стосунки вирішили у 8 разів менше пар - 24 108.

Крім того, за даними Міністерства юстиції України, впродовж 2023 року 9 230 українців змінили своє ім’я, прізвище або по батькові. Загалом у 2023 році органами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 903 016 актових записів цивільного стану.

Народження дітей в Україні - деталі

У пологовому в Рівному в родині військового народився хлопчик з вагою понад шість кілограмів. Лікарі стверджують, що малюк став одним із найбільших не лише для області, а й для всієї України.

Хлопчик Остап на світ з'явився через кесарів розтин і він вже другий син, а про приблизну вагу дитини жінку лікарі попереджали ще до пологів. Народився хлопчик вагою 6 330 грамів та зростом 65 сантиметрів.

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