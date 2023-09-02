Дружина військовослужбовця Дмитра Ангеліна народила на 41 тижні вагітності, а пологи тривали вісім годин.

У пологовому в Рівному в родині військового народився хлопчик з вагою понад шість кілограмів. Лікарі стверджують, що малюк став одним із найбільших не лише для області, а й для всієї України.

Як повідомляє "Суспільне", хлопчик Остап на світ з'явився через кесарів розтин і він вже другий син, а про приблизну вагу дитини жінку лікарі попереджали ще до пологів. Народився хлопчик вагою 6 330 грамів та зростом 65 сантиметрів.

"Шок був такий, що багато лікарів прибігло, щоб дізнатися вагу. Я думав, що до п'яти кілограмів буде. А ваги показали 6 330. Я був шокований. Він у мене на грудях півтори години пролежав, то відчув, важкувато було підтримувати рукою. Й на руках відчуваєш, як носиш. Як тримісячна дитина. Головне, щоб на руках не привчати", - розповів батько.

Дружина військовослужбовця Дмитра Ангеліна народила на 41 тижні вагітності, а пологи тривали вісім годин. Їхньому старшому сину чотири роки, він народився з вагою понад чотири кілограми.

"Я думаю, що все-таки спадковість, бо й ми були немаленькі. Я - 4 500, чоловік народився з вагою чотири кілограми, його батько - 5 500. Вже легенди ходять", - зауважила мати.

Головна лікарка пологового будинку Світлана Муравська додала, що у їхньому закладі народжували родичі 31-річної Ангеліни й усі діти в цій родині мали велику вагу.

"У нашому пологовому будинку за 32 роки його існування народилося приблизно 70 тисяч діточок. Дитиночка з вагою понад шість кілограмів народилася у нас вперше. Ми вважаємо, на сьогодні, з того, що ми моніторимо, що дитинка понад шість кілограмів в цьому році в Україні ще не народжувалась. Тому ми претендуємо бути пологовим будинком, де в цьому році народилось найбільше дитятко", - розповіла вона.

36-річний Дмитро - військовослужбовець, родом з Полтави, пішов на війну в 2017 році. Ангеліна - з Рівненщини. Вони у шлюбі вже шість років.

"Я не знаю як, але вже вся Україна знає, що народився такий козак великий", - - сказав щасливий батько.

Народження дітей у військовослужбовців

У заступника командира "Азову" Святослава "Калини" Паламара та його дружини Антоніни народилася донечка. Дівчинка з'явилася на світ у Тернополі 2 липня. Дружина зауважила, що має можливість інколи спілкуватися з чоловіком, якого з російського полону транспортували у Туреччину, тому повідомила йому гарну новину майже відразу.

Вас також можуть зацікавити новини: