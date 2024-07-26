Зазначається, що в 2023 році було забезпечено понад 5,9 мільярда гривень для 2800 родин ветеранів війни та родин загиблих військових.

В Україні станом на 25 липня 2024 року є 1 мільйон 300 тисяч ветеранів. Таку цифру назвав заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

"На сьогодні 1 мільйон 300 тисяч ветеранів та родин. Орієнтовно 80% від усіх – мобілізовані люди. Це й молоді люди, з освітами, без освіти, середнього віку", – наводить його слова "Суспільне".

За його словами, портрет ветерана в Україні докорінно змінюється. Тому йдеться передусім про відновлення ментального та фізичного здоров’я воїна, а також забезпечення житлом та мінімумом, необхідним для того, щоб людина могла одразу повернутися до цивільного життя.

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Зазначається, що в 2023 році було забезпечено понад 5,9 мільярда гривень для 2800 родин ветеранів війни та родин загиблих військових.

"Маємо бюджет 5,7 мільярда. Маємо проблему із тими, у кого житло розташоване у зоні бойових дій або знищене. Ми розробили порядок, який передбачатиме видачу грошей для оренди житла для таких ветеранів. Це стосується й військових, які вийшли з полону", – додавПриходько.

Водночас заступниця міністра соціальної політики України Уляна Токарєва каже, що з 92 тисяч сімей ветеранів, яким надавалися соціальні послуги, біля 40% – це запити на консультацію та інформацію. Вона зауважила, що є необхідність у перегляді доглядових послуг для українських ветеранів.

За словами Токарєвої, також було переглянуто переглянули програму протезування – протез отримати тепер можуть не тільки люди зі встановленою інвалідністю, але й ті, хто ще перебуває на етапі отримання цього статусу.

"У червні затверджений стандарт – адаптація ветеранів. Ми працюємо з усіма: з військовими, з ветеранами, зі звільненими з полону, з родинами всіх цих груп. Ми дізнаємось що кому потрібно: може потребувати від психологічної допомоги до пошуку житла або ж нової роботи", – наголосила вона.

Ветерани в Україні

В Україні запустили е-Карту послуг в громадах для ветеранів війни. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів. Зазначається, що серед послуг є психологічна підтримка, медичні програми, патріотиче виховання, а також все необхідне для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.

Раніше в державному застосунку "Дія" зʼявився цифровий документ посвідчення ветерана. Щоб додати документ потрібно прогорнути всі документи в "Дії" – натиснути Додати документ – вибрати Посвідчення – надати дозвіл на отримання даних та натиснути Додати посвідчення. Після цього документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку.

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