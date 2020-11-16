Засідання суду не відбудуться через хворобу судді Оксани Голуб.

Призначені на 17 та 24 листопада засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не відбудуться.

Про це повідомляється на сторінці Free Riff у Facebook, створеній на підтримку одного з підозрюваних у цій справі Андрія Антоненка.

Активісти нагадали, що суддя Шевченківського райсуду Києва Оксана Голуб призначала судові засідання у справі два рази на місяць.

«Через це присяжні на наступному засіданні вже не пам'ятають, що було на попередньому, а допит 263 свідків обвинувачення триватиме роками», - вважають вони.

Також активісти нагадали, що клопотання захисників Антоненка, подані суду ще у вересні, не розглянуті до нині, і невідомо, коли суддя їх розгляне.

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«А тепер виявляється, що Голуб захворіла. І засідання у справі, призначені на 17 та 24 листопада, не відбудуться. Це порушує ст. 322 Кримінального процесуального кодексу, яка говорить про безперервність судового розгляду», - заявили активісти.

Вони додали, що Антоненко з 21 жовтня по 10 грудня, тобто 51 день перебуває у в'язниці «без будь-яких процесуальних дій і судових засідань, без можливості себе захищати, без розгляду клопотань».

«Рік у в'язниці без жодного вагомого доказу причетності і без можливості представити докази захисту», - наголосили активісти.

Справа Шеремета - хто винен

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

Суд обрав Антоненку та Кузьменко запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, Дугарь - запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.

За словами керівника юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леоніда Маслова, Антоненко - вже виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко – «лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок». Крім того, підозрюваних звинувачують у знищенні автомобіля, в якому був Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Їхню справу розглядає суд присяжних.

9 вересня суд змінив Дугарь запобіжний захід із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тис. грн.

21 жовтня Шевченківський райсуд Києва до 19 грудня продовжив запобіжні заходи Антоненку і Кузьменко та процесуальні обов’язки для Дугарь.

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Автор: Дмитро Хилюк