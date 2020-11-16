Призначені на 17 та 24 листопада засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не відбудуться.
Про це повідомляється на сторінці Free Riff у Facebook, створеній на підтримку одного з підозрюваних у цій справі Андрія Антоненка.
Активісти нагадали, що суддя Шевченківського райсуду Києва Оксана Голуб призначала судові засідання у справі два рази на місяць.
«Через це присяжні на наступному засіданні вже не пам'ятають, що було на попередньому, а допит 263 свідків обвинувачення триватиме роками», - вважають вони.
Також активісти нагадали, що клопотання захисників Антоненка, подані суду ще у вересні, не розглянуті до нині, і невідомо, коли суддя їх розгляне.
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«А тепер виявляється, що Голуб захворіла. І засідання у справі, призначені на 17 та 24 листопада, не відбудуться. Це порушує ст. 322 Кримінального процесуального кодексу, яка говорить про безперервність судового розгляду», - заявили активісти.
Вони додали, що Антоненко з 21 жовтня по 10 грудня, тобто 51 день перебуває у в'язниці «без будь-яких процесуальних дій і судових засідань, без можливості себе захищати, без розгляду клопотань».
«Рік у в'язниці без жодного вагомого доказу причетності і без можливості представити докази захисту», - наголосили активісти.
Справа Шеремета - хто винен
- Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
- Суд обрав Антоненку та Кузьменко запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, Дугарь - запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
- 11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.
- За словами керівника юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леоніда Маслова, Антоненко - вже виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко – «лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок». Крім того, підозрюваних звинувачують у знищенні автомобіля, в якому був Шеремет, і зберіганні вибухівки.
- Їхню справу розглядає суд присяжних.
- 9 вересня суд змінив Дугарь запобіжний захід із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тис. грн.
- 21 жовтня Шевченківський райсуд Києва до 19 грудня продовжив запобіжні заходи Антоненку і Кузьменко та процесуальні обов’язки для Дугарь.
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