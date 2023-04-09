Найімовірніше, великодня служба в Києві відбудеться після завершення комендантської години, повідомив предстоятель ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України - митрополит Епіфаній, повідомив, що на Великдень 2023 проведе службу в Києво-Печерській лаврі.

Великодня служба відбудеться в Успенському соборі Лаври, розповів митрополит "Суспільному". За його словами, найімовірніше, служба буде вранці - після того, як завершиться комендантська година (триває з 00:00 до 5 ранку).

"…Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але. скоріше за все, після комендантської години вранці", - поділився Епіфаній.

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Митрополит додав, що ПЦУ виступає не за те, щоб з Лаври виселити монахів, а за те, щоб у святині лунала молитва українською за нашу Батьківщині, і щоб там не панував "руській мір".

Важливі новини Києво-Печерської лаври - це сьогодні варто знати

Правоохоронці у середині листопада минулого року розпочали кримінальне провадження після того, як стало відомо, що у Києво-Печерській лаврі під час служби прославляли РФ. На початку грудня президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, у якому йшлося про запровадження заборони на діяльність в нашій країні релігійних організацій, які афілійовані з державою-агресором.

2 грудня увечері Києво-Печерську лавру було зареєстровано як монастир ПЦУ.

Наприкінці 2022 року термін угоди про оренду Українською православною церквою Московського патріархату Успенського та Трапезного соборів, які знаходяться на території заповідника "Києво-Печерська лавра", сплив, і ці собори повернулися під повний контроль держави. УПЦ МП незадоволена таким рішенням і вирішила судитися.

З УПЦ МП з 29 березня розірвано договір про оренду Нижньої Лаври, але представники цієї релігійної організації таке рішення саботують і не хочуть добровільно йти. 30 числа стало відомо, що суд відмовив УПЦ МП у забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо виселення.

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