За відповідне рішення проголосували понад 320 нардепів.

Верховна Рада України рекомендувала Раді національної безпеки і оборони запровадити санкцій щодо депутатів Держдуми та Ради безпеки Російської Федерації, які голосували за прийняття рішень стосовно визнання "ДНР" та "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (реєстраційний номер 7064) проголосували 322 народні депутати.

У списку – 351 особа, зокрема Олександр Бородай, Микола Валуєв, Геннадій Зюганов, Петро Толстой, шахматист Анатолій Карпов і фігуристка Ірина Родніна.

Серед санкцій:

Блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Обмеження торговельних операцій;

Обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

Запобігання виведенню капіталів за межі України;

Зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

Анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

Заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах;

Заборону користування радіочастотним ресурсом України;

Обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж.

Серед запропонованих санкцій:

Повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим законом;

Припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

Припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

Заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

Припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

Відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

Анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

Заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "Л/ДНР", після чого з ватажками цих терористичних організацій Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької й Луганської областей.

У НАТО заявили, що Росія перейшла від прихованих спроб дестабілізувати Україну до відкритих воєнних дій.

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