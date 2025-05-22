Помер колишній депутат Верховної Ради Юрій Крук

Крук був заступник міністра транспорту України, працював у різних комітетах Верховної Ради.

В Одесі помер багаторічний депутат Верховної Ради України Юрій Крук. Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

"Пішов із життя Юрій Борисович Крук. Людина, яка у 1994 році привела Україну до Міжнародної морської організації. Від імені України підписував усі настановні документи, формував морську доктрину незалежної країни, включення України як незалежної держави до всіх Дунайських організацій та угод", - написав Барвіненко.

Він додав, що Крук відіграв особливу роль в його житті та був для нього наставником. За його словами, Крук - старійшина всього корпусу нардепів від Одеської області.

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"Здавалося, він вічний. Міцний. Надійний. Назавжди. У моєму житті Юрій Борисович Крук відіграв особливу роль. Великою мірою автор моєї політичної кар'єри, вчитель і старший товариш. Він 20 років представляв у Парламенті Придунав'я... Масштаб його ще не усвідомлений у парламентській історії України", - зазначив Барвіненко.

Чим запам’ятався Юрій Крук

Юрій Крук народився 2 червня 1941 року в Херсоні, був депутатом Верховної Ради України II, III, IV, V, VI, VII скликань. Заслужений працівник транспорту України. Академік Транспортної академії України.

Згідно з відкритими джерелами, Крук працював директором Одеського рибозаводу, начальником Іллічівського морського рибного порту, заступник гендиректора Чорноморського виробничого об'єднання рибної промисловості "Антарктика", заступником голови Одеської облдержадміністрації з питань морегосподарського комплексу, транспорту і зв'язку.

З травня 1993 року по червень 1995 року був заступником міністра транспорту України, директором Департаменту морського та річкового транспорту України. В липні 1994 року підприємствами транспортної галузі був висунутий кандидатом та обраний народним депутатом України по округу № 305 (Ізмаїльський виборчий округ Одеська область).

У складі Верховної Ради України обіймав посаду заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, очолював Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку, був членом комісії з питань морської політики при Президентові України тощо.

В 2012 році голосував за скандальний Закон України "Про засади державної мовної політики" - неофіційно відомий як "Закон Ківалова-Колесніченка", який за ряшенням суду згодом втратив чинність. Також був серед тих, хто голосував за так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

У різні роки нагороджений орденами "За заслуги" всіх ступенів, також мав такі нагороди - "Зірка ордена", Орден Богдана Хмельницького: загалом 59 орденів і медалей, почесних відзнак.

Почесний громадянин міста Рені, Почесний громадянин Одеської області. У нього залишилася дружина, три сини та 14 онуків.

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