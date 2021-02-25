Потерпілого викрали у 2012 році і понад три роки утримували його в нелюдських умовах.

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам у викраденні та катуванні Олега Семінського – колишнього керівника ПрАТ «Нафтогазвидобування», депутата України 9 скликання від «Слуги народу».

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Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора.

За даними слідства на початку 2012 року Семінського незаконно викрали і понад три роки утримували в нелюдських умовах. Викрадачі систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 мільйонів доларів.

Розслідуванням встановлено, що організатором злочинів є його колишній бізнес-партнер, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду Міністра транспорту та зв’язку України.

За даними прокуратури, до скоєння злочинів підозрюваний залучив декілька осіб, в тому числі представників криміналітету. злочину став перерозподіл прибутків від діяльності, а також акцій підприємства між його бенефіціарами.

Зазначається, що у справі було проведено понад 40 обшуків. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Автор: УНІАН