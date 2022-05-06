Третина українців не підтримують можливу заборону на перетин держкордону за внутрішнім паспортом.

Третина українців не підтримують можливу заборону на перетин держкордону за внутрішнім паспортом, а більше чверті опитаних ставляться до цього позитивно.

Як повідомила прес-служба економічних досліджень і політичних консультацій, про це свідчать результати онлайн-опитування, проведеного проектом "Підтримка громадської ініціативи "За чесну і прозору митницю".

"Третина українців (33%) не підтримують можливу заборону на перетин держкордону за внутрішнім паспортом, а більше чверті опитаних (26%) ставляться до цього позитивно. Разом з тим 36% не змогли однозначно оцінити це рішення", - йдеться в дослідженні.

Також опитування показало, що переважна більшість респондентів (68%) підтримують ідею про те, що держслужбовці на період воєнного стану можуть працювати дистанційно, перебуваючи в Україні. І тільки п'ята частина (20%) ставиться до цієї ідеї негативно.

Водночас як показали результати дослідження, ставлення до дистанційного формату роботи держслужбовців переважно негативне (64%), якщо при цьому вони перебуватимуть за кордоном. Лише 18% респондентів вважають цю ідею прийнятною.

Опитування проводилося онлайн з 21 по 28 квітня 2022 року. У ньому взяли участь 142 респонденти з 23 областей України. Вік опитаних - від 19 до 78 років, середній вік - 44 роки.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

З перших днів вторгнення можна було виїхати з країни за внутрішнім паспортом України. В той самий час було введено повну заборону на виїзд чоловіків з України.

18 квітня спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко оголосив, що громадяни України більше не зможуть перетинати кордон за внутрішніми українськими документами, окрім окремих випадків.

Однак у зв'язку з суспільним резонансом рішення 21 квітня переглянули й знову дозволили перетинати кордон за внутрішнім паспортом, проте з певними обмеженнями. Наприклад, Польща дозволяє українцям перетинати кордон за внутрішнім паспортом, але зробити це можна лише один раз.

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