Запалити свічку в ніч на Різдво - одна з прадавніх традицій. Вважається, що так господар закликає в оселю добробут.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) нагадали, як "безпечно" запалити свічку у ніч проти Різдва.

За традицією, таким маленьким вогником господар закликає у свою оселю добробут. Навіть для тих, хто не дуже схильний дотримуватися подібних ритуалів, "різдвяна свічка" у колі сім'ї - це щось особливе. Тому слід пам'ятати про кілька важливих кроків.

Правила "різдвяної свічки" від ДСНС

Свічку запалюємо лише на стійкій поверхні, щоб вона випадково не впала та не спричинила пожежу;

залишаємо недогарок довжиною 2-3 см на свічці;

не залишаємо вогонь без нагляду й гасимо свічку, коли виходимо із приміщення;

не ставимо свічки щільно поряд, між ними має бути дистанції не менше 10 см;

тримаємо свічку подалі від речей, які легко займаються. Також не підпускаємо до вогню дітей і домашніх тварин;

після використання свічки, як слід провітрюємо приміщення;

пам'ятаємо, що свічки на Різдво - це не гра. З міркувань безпеки, ліпше не дозволяти гратися дітям з вогнем, воском, сірниками тощо.

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