Тимчасовий захист спливає у березні наступного року.

Країни Європейського Союзу можуть ухвалити рішення щодо правового статусу біженців з України вже у червні. Це питання є актуальним, оскільки нинішній режим тимчасового захисту для українців діє до березня 2026 року.

Про це під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі заявив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала. За його словами, Чехія прийняла найбільше українців на душу населення, 160 тисяч з них вже офіційно працевлаштовані:

"Ми не можемо чекати до останньої хвилини. У червні буде проходити засідання Ради міністрів внутрішніх справ і я сподіваюся, що буде визначена європейська позиція і запропоноване рішення. Ми завжди говоримо, що пропозиції будуть залежати від розвитку актуальної ситуації".

Статус українських біженців у Європі

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року ЄС активував Директиву про тимчасовий захист.

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Вона надає українським біженцям право на проживання, доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг та соціальної допомоги. Згодом цей статус було продовжено до 4 березня 2026 року.

Згідно з даними Євростату, на кінець листопада 4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. Найбільшу кількість громадян України прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

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