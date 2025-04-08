Міністр Чернишов заявив, що тимчасовий захист для українських громадян у країнах Євросоюзу має тривати до настання стійкого миру.

Тимчасовий захист для українських громадян у країнах Євросоюзу має тривати до настання стійкого миру, заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Про це йдеться на його сторінці у фейсбуці.

Він запевнив, що міністерство "уважно стежить за ситуацією щодо правового статусу українських біженців у Європі", і додав, що розуміє "занепокоєння наших громадян стосовно можливих змін".

Чернишов нагадав, що Рада Європейського Союзу продовжила дію Директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року.

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"Під час моїх візитів у країни найбільшого перебування українців активно співпрацюю з урядами європейських держав та Європейською комісією, щоб забезпечити стабільність для наших громадян за кордоном", - зазначив міністр.

За його словами, говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна лише тоді, коли "настане довготривалий і стійкий мир". Він запевнив:

"Наші міжнародні партнери абсолютно чітко це розуміють".

Міністр додав, що за інформацією, опублікованою в ЗМІ, "деякі країни ЄС розглядають можливість адаптації своїх політик щодо українських біженців у разі змін ситуації в Україні".

"Ми уважно відстежуємо ці процеси та беремо активну участь у міжнародних консультаціях, щоб відстоювати інтереси українців. Продовжуємо працювати над тим, щоб кожен наш громадянин, який тимчасово перебуває за кордоном, мав доступ до необхідної підтримки та захисту", - пояснив Чернишов.

Українські біженці: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у ЄС немає чіткого плану, який дозволив би українським біженцям залишитися в країнах Європи після перемир'я України з РФ. Видання Euractiv вважає, що перемир'я між Україною і Росією може змінити все всього за одну ніч. Після цього країнам, які приймають українських біженців, доведеться вирішити, чи припиняти захист, чи наполягати на інтеграції біженців, чи підштовхувати їх до повернення додому.

Повідомлялося, що українські біженці можуть залишитися в Європі назавжди. Як пише The Economist, у Польщі дедалі більше людей звертаються за порадою щодо отримання дозволу на постійне проживання або польського громадянства. Курси польської мови користуються неабиякою популярністю. Згідно з нещодавнім дослідженням українського Центру економічної стратегії, лише 43% біженців з України по всьому світі планують повернутися. Два роки тому мова йшла про 74%.

На думку проректора Європейського університету Сергія Ягодзінського, підлітки 15-17 років, які виїхали з батьками за кордон, вже не повернуться в Україну, оскільки вони легко адаптуються до іншого життя. Те саме, за його словами, стосується і трохи старших людей, яким 20-21 рік. Сьогодні держава повинна зробити все можливе, щоб зберегти демографію, вважає Ягодзінський.

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