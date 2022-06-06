Наразі Кабмін опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні.

Як передавати прем'єр-міністр Денис Шмигаль, таку можливість сьогодні обговорювали на урядовій нараді.

За його словами, наразі Кабмін опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

"Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що профільньним міністерствам дано завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.

Як повідомляв УНІАН, минулого року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні потрібно позбавлятися від кирилиці та перейти на латиницю. Він також запропонував надати офіційний статус англійській мові в Україні.

"Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова повинна бути обов'язкова. Тому що, якщо ми говоримо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування", - заявив Данілов.

В Інституті української мови НАН ідею переходу на латиницю назвали нонсенсом. За словами Павла Гриценка, кирилиця в нашій країні поширюється ще з Х століття.

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