Президент подякував мільярдеру за готовність допомагати.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із засновником компанії Virgin Galactic, мільярдером Річардом Бренсоном.

Про це Зеленський повідомив у Facebook.

"Візит британського бізнесмена Річарда Бренсона до України – чергове нагадування, що світ і відомі люди продовжують нас підтримувати", - зазначив Зеленський.

Президент поділився, що поспілкувався із Бренсоном про збереження уваги світу до війни в Україні, а також перспективи співпраці у післявоєнній відбудові.

"Річарде, дякую за теплі слова про наших людей і готовність допомагати", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, що сьогодні британський мільярдер, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон побував у Гостомелі Київської області. Він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпрому та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проекти реконструкції летовища.

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