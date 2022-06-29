Річард Бренсон цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення.

Британський мільярдер, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон побував у Гостомелі Київської області.

Про це написав селищний голова Гостомеля Тарас Думенко у Facebook.

"Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки. У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпрому та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проекти реконструкції летовища", - повідомив Думенко.

11 липня 2021 року компанія Virgin Galactic здійснила перший космічний туристичний політ, в якому взяв участь власне сам 71-річний Бренсон.

Бренсон ще у 2013/14 роках висловлював підтримку Євромайдану, засуджував режим Януковича, а також публічно був обурений російською анексією Криму. Ще тоді бізнесмен закликав світову спільноту відмовитися від енергоносіїв з РФ.

20 лютого 2022 року Бренсон згадав Будапештський меморандум на тлі загрози повномасштабного вторгнення, яке відбулося чотирма днями пізніше. Тоді британець закликав світ згуртуватися навколо України й захистити її від агресії рашистів.