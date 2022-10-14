Раніше Telegram знизив вартість передплати Premium для України більш ніж удвічі.

Користувачі Telegram, які створили канал, але не оформили платну версію Premium з щомісячною підпискою, зіткнулися з обмеженнями: тепер вони не можуть писати в коментарях і групах від імені каналу.

Про це повідомляє канал Telegram Info.

За словами джерела, близького до команди розробників месенджера, таке рішення було прийнято через проблеми зі спамом в групах і коментарях. Як зазначається, на коментування від імені каналу припадає до 80% спаму в групах і коментарях.

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Щоб не "викидати" функцію повністю і скоротити кількість спаму, розробники вирішили перенести її в платну підписку.

Telegram знизив вартість передплати Premium для України

У червні в месенджері з'явилася платна версія. Преміум-користувачі отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, додаткові стікери та реакції, можливість розшифровки войсів в текст і зміни дефолтної іконки програми на ексклюзивні.

Раніше в цьому місяці Telegram знизив вартість передплати Premium для України більш ніж удвічі. Раніше послуга коштувала $ 5,99 на місяць, а тепер – $2,99.

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