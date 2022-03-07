За його словами, війна Росії проти України – це "трагічний конфлікт, який є особистим і для нього, і для Telegram".

Засновник Telegram Павло Дуров запевнив, що соцмережа не стане менш безпечною для українців, оскільки його кар’єра в Росії звершилась вже давно.

У своєму Telegram-каналі він навіть нагадав, що його мама – родом із Києва. Тому війна Росії проти України – це "трагічний конфлікт, який є особистим і для нього, і для Telegram", зазначив Дуров.

"Я втратив свою компанію і свій будинок, але я зробив би це знову – без вагань", – запевнив Дуров.

"З того часу минуло багато років. Багато змінилося: я більше не живу в Росії, у мене більше немає там ні компаній, ні співробітників. Але одне залишається незмінним: я відстоюю інтереси наших користувачів, попри все. Їхнє право на приватне життя священне. Зараз – більше, ніж будь-коли", – додав він.

Деякі люди сумнівалися, чи не є Telegram менш безпечним для українців, бо колись програміст жив у Росії. Однак він зазначив, що ФСБ вже раніше хотіла, щоб від надав приватні дані українських користувачів, які протестували проти проросійського президента.

Довідка УНІАН. У 2013 році, коли Дуров був гендиректором найбільшої соціальної мережі у Росії та Україні ВКонтакте, він відмовився виконувати вимоги ФСБ, бо "це означало б зрадити українських користувачів".

Вже після цього його звільнили з компанії, яку він заснував, і був змушений виїхати з Росії.