Штраф накладено за недотримання припису, що стосується роботи магазину застосунків.

Влада Нідерландів оштрафувала корпорацію з Купертіно на 5 млн євро за те, що вона заважає розробникам застосунків для знайомств використовувати альтернативні способи оплати в обхід механізмів App Store.

Техногігант буде отримувати штраф у розмірі від 5 до 50 мільйонів євро щотижня до тих пір, поки він не виконає вимогу регулятора, повідомляє Reuters.

У жовтні 2021 року Управління у справах споживачів і ринків Нідерландів (ACM) визнало Apple монополістом і зобов'язало додати альтернативні способи оплати до 15 січня 2022 року, проте корпорація не зробила цього.

Розробники спочатку повинні відправити в Apple запит та отримати дозвіл на те, щоб пропонувати користувачам сторонні способи оплати. Крім того, план Apple, вочевидь, також вимагає від розробників вибору між вбудовуванням платіжної системи в сам застосунок і перенаправленням на зовнішні сервіси. Влада вимагає, щоб компанія дозволила обидва варіанти без запитів. Apple не погодилася з рішенням і подала апеляцію.

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Ще однією дилемою щодо планів Apple є її намір продовжувати отримувати комісію за покупки в застосунках, зроблені через сторонні платіжні системи. Компанія ще не повідомила, якою буде комісія, і як вона має намір реалізувати систему.

Раніше ми писали, що "податок на Google" змусив Apple підвищити вартість застосунків для України. У ціну закладуть 20% ПДВ, що передбачено законом Про податок для інтернет-гігантів. При цьому старі тарифи залишаться дійсними для підписок з автоматичним оновленням.

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