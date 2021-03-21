Крім цього, бразильська влада вказує на те, що реклама продукції Apple вводить покупця в оману.

Управління по захисту прав споживачів бразильського Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафувало американську корпорацію Apple за продаж смартфонів без зарядних пристроїв.

Сума штрафу становить 1,9 млн доларів, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Appleinsider.

Як повідомляється, 2 грудня влада заявила про намір зобов'язати Apple під загрозою штрафу безкоштовно надавати клієнтам на їхню вимогу оригінальні зарядні пристрої, які починаючи з моделі iPhone 12 більше не входять в стандартну комплектацію.

"Купуючи техніку цієї марки, споживач розраховує на те, що не тільки iPhone, але й зарядний пристрій будуть володіти більш високою продуктивністю", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в управління по захисту прав споживачів вказали, що Apple в гарантійній документації не тільки відмовляється від зобов'язань по ремонту в разі використання неоригінальних зарядних пристроїв, але й не обумовлює можливість безпечного застосування власних аксесуарів попереднього покоління.

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Крім цього, бразильська влада вказує на те, що реклама продукції Apple вводить покупця в оману. Зокрема, мова йде про невідповідність вологозахисних характеристик iPhone 11 Pro тому, що демонструється в рекламному ролику.

На ньому смартфон підставляють під струмінь води, заявляючи, що він, нібито, "витримує занурення на глибину до 4 м протягом 30 секунд". При цьому на випадки поломок апаратів при подібних обставинах не поширюються умови гарантії.

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Автор: Олександр Топчій