За начинкою новинка являє собою смартфон початкового класу, але головне тут – габарити і вага.

Сьогодні смартфони з великими дисплеями практично витіснили компакти. Але часом на ринку все ж з'являються пристрої, зазвичай від менш відомих виробників, для тих, кому важливий розмір. Одним із таких став Bluefox NX1.

Телефон порівнюють з iPhone 5 – він приблизно такий самий за розмірами. Девайс отримав маленький корпус (10x4,9x1,2 см) і IPS-екран діагоналлю всього 4 дюйми. Причому в екрана тонкі рамки і є аналог "яблучного" Dynamic Island.

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Helio G81, який з'явився ще в 2019 році. На вибір надаються дві конфігурації пам'яті: 4/64 ГБ і 8/128 ГБ. Місткість акумулятора становить 3000 мАг, функції швидкої зарядки не передбачено.

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Ззаду розташована одинарна камера Sony IMX230 роздільною здатністю 21 мегапіксель, спереду – 5-мегапіксельна фронталка. З коробки телефон працює на "чистому" Android 15.

Вартість Bluefox NX1 починається з 599 юанів, $85 (~3500 грн) – за версію 4/64 Гбайт. Модифікація 8/128 Гбайт обійдеться вже в 799 юанів, $110 (~4600 грн) Запуск продажів намічений на липень.

Свіжий рейтинг задоволеності AnTuTu показав, що влітку 2025 року в користувачів Apple більшою симпатією користуються компактні iPhone, зокрема, iPhone 12 mini та iPhone SE 2, які вирізняються комфортними габаритами порівняно з більш сучасними версіями.

Разом з цим нові подробиці про iPhone 17 можуть розчарувати фанатів компактів. Новинка отримає більший екран – 6,3 дюйма. Це зробить його таким же за розміром, як iPhone 16 Pro і майбутній iPhone 17 Pro.

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