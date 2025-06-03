iPhone 12 mini обожнюють за компактні розміри, потужний чипсет, круті фотоможливості та актуальну iOS.

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu випустили рейтинг пристроїв Apple, які (згідно з опитуваннями) користувачі техніки бренду люблять найбільше. У першій десятці є багато раритетних моделей iPad і iPhone.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером виявився iPhone 12 mini (95,8% лайків). Його люблять за компактні розміри, яскравий 5,4-дюймовий OLED-екран, потужний чипсет, круті фотоможливості та тривалу підтримку iOS, незважаючи на вихід понад п'ять років тому.

Ще один улюбленець користувачів – iPhone SE 2 з оцінкою 94,96%. Якщо потрібна актуальна iOS і невеликий корпус, то нічого кращого не знайти. Також у топ телефонів потрапив iPhone 16, iPhone 8 і iPhone 13 Mini.

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Очевидно, що багато користувачів досі не готові миритися з модою на "лопатофони" і тому так сильно цінують компактні смартфони. У сучасних реаліях базовий iPhone 16 з 6,1 дюймовим екраном теж можна вважати компактом.

Безумовним лідером "народного" рейтингу Apple є iPad Air 4. Недорогий планшет вийшов ще 2020 року, але запас потужності там ще достатній, а зовні його не відрізниш від найновішого iPad Air.

Раніше з'явилася інформація, що Apple не планує відроджувати серію iPhone Mini. Однак компактні смартфони все ж повернуться, нехай і в несподіваному вигляді.

Тим часом випущений у березні iPhone 16e (по суті, iPhone SE 4) замінив SE 3-го покоління. Компанія взяла за основу iPhone 14, однак поклала в нього "залізо" iPhone 16. Але разом з тим зріс не лише екран, а й цінник.

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