Флагмани Apple можуть підтримувати супутниковий зв'язок.

Корпорація Apple презентувала нові iPhone 14 та iPhone 14 Plus, флагманські смартфони представлені в п'яти кольорах. Міні-версії смартфона немає. Вартість новинок стартуватиме від $799 доларів.

Діагональ екрану iPhone 14 становить 6,1 дюйма, а iPhone 14 Plus - 6,7.

В обох смартфонах встановлений процесор A15. Такий же процесор був у iPhone 13 Pro.

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Нові смартфони Apple можуть підтримувати супутниковий зв'язок, і користувачі зможуть відправляти СМСки навіть з дуже важкодоступних місць.

Рух супутника можна буде відстежувати у спеціальному додатку.

У США всі моделі нового iPhone 14 будуть без лотка для SIM-карт.

У новинках Apple оновлений сенсор основної камери - він більше з апертурою f/1,5. Фронтальна камера теж нова, у неї є автофокус, і вона швидше розпізнає користувача у темряві.

Нові смартфони Apple зможуть тримати заряд 24 години.

Ось в таких кольорах представлені iPhone 14.

Ціна iPhone 14 буде стартувати від $799 доларів, а iPhone 14 Plus - від $899.

Флагмани Apple з'являться у продажу вже скоро - звичайна модель буде доступна 16 вересня, а версію Plus можна буде купити 7 жовтня.

Нагадаємо, 14 вересня 2021 року корпорація Apple провела велику презентацію, в ході якої, зокрема, презентувала iPhone 13. У США ціна iPhone 13 стартувала з позначки $799.

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