Зі знижкою можна придбати Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn та інші ігри.

У Steam стартував масштабний розпродаж ігор від PlayStation Studios, який триватиме до 1 грудня. Акція розрахована на тих, хто хотів ознайомитися з колишніми ексклюзивами Sony, але чекав на вигіднішу ціну

До добірки розпродажу увійшли як вже перевірені часом хіти, так і відносно нові проєкти. Наприклад, Ghost of Tsushima Director's Cut отримала найбільшу знижку в своїй історії – 50%.

Серед найпомітніших пропозицій:

Ghost of Tsushima Director's Cut – 849 грн (−50%)

Death Stranding 2: On the Beach – 1540 грн (−33%)

God of War Ragnarök – 1138 грн (−33%)

The Last of Us Part I – 849 грн (−50%)

The Last of Us Part II Remastered – 1004 грн (−33%)

Horizon Forbidden West Complete Edition – 849 грн (−50%)

Horizon Zero Dawn Remastered – 749 грн (−50%)

Returnal – 560 грн (−67%)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 494 грн (−67%)

Days Gone – 395 грн (−67%)

Everybody's Gone to the Rapture – 69 грн (−75%)

HELLDIVERS Dive Harder Edition – 55 грн (−80%)

Відео дня

Раніше Sony підтвердила, що більше не випускатиме найкращі ексклюзиви PlayStation на ПК. Отже, на Marvel Wolverine та Ghost of Yotei на ПК чекати не варто.

Статистика показала, що ексклюзиви PlayStation продаються на ПК набагато гірше, ніж на самих консолях. За три роки вони принесли компанії близько $300 мільйонів, що могло вплинути на рішення Sony знову зосередитися на ексклюзивності.

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