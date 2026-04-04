Награлися: PlayStation видалила майже всі згадки ПК із сайтів своїх студій

Це сталося на тлі чуток про те, що Sony може відмовитися від випуску великих сюжетних ексклюзивів PlayStation на комп'ютерах.

PlayStation Studios, підрозділ Sony, який відповідає за розробку ігор у власних студіях, а також сторонніх проєктах для консолей PlayStation, останніми днями провів тихі зміни на офіційних сайтах – майже повністю видаливши згадки про ПК, повернувши в обіг термін "ексклюзиви".

Це сталося на тлі чуток про те, що компанія може припинити випуск сюжетних ексклюзивів PlayStation на персональних комп'ютерах – вони будуть доступні тільки на консолях.

Раніше на сторінках PlayStation Studios і пов'язаних підрозділів (наприклад, XDEV і Valkyrie Entertainment) зазначалося, що вони працюють над відеоіграми для різних платформ – від консолей до ПК, але зараз такі формулювання або прибрані, або перероблені так, що акцент зроблено виключно на ексклюзиви для платформ PlayStation.

Журналісти Tech4Gamers також помітили, що в описах інших студій також немає згадок про ПК, за винятком Nixxes Software. Ця студія традиційно займається ПК-портами і була придбана Sony у 2021 році з метою портувати ексклюзиви на ПК, а також допомагати іншим студіям.

Хоча Sony офіційно не підтверджувала відмову від ПК як платформи, ці зміни сприймаються як сигнал можливого повернення до більш суворої ексклюзивності. Проте, вже випущені ПК-версії ігор залишаться доступними в Steam та EGS. Зміни на сайтах не означають видалення цих версій.

На початку березня в інтерв'ю Bloomberg Джейсон Шрайер розповів, що Sony відмовилася від випуску великих сюжетних ексклюзивів PlayStation на ПК. За його інформацією, компанія продовжить портувати на ПК свої онлайн-ігри, втім, щодо AAA-блокбастерів стратегія зміниться. Таким чином, Marvel Wolverine і Ghost of Yotei на ПК чекати не варто.

За свіжими даними, ексклюзиви PlayStation продаються на ПК набагато гірше, ніж на самих консолях. За три роки вони принесли близько $300 мільйонів, що могло вплинути на рішення компанії знову зосередитися на ексклюзивності.

Вас також можуть зацікавити новини: