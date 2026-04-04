Награлися: PlayStation видалила майже всі згадки ПК із сайтів своїх студій

PlayStation Studios, підрозділ Sony, який відповідає за розробку ігор у власних студіях, а також сторонніх проєктах для консолей PlayStation, останніми днями провів тихі зміни на офіційних сайтах – майже повністю видаливши згадки про ПК, повернувши в обіг термін "ексклюзиви".

Це сталося на тлі чуток про те, що компанія може припинити випуск сюжетних ексклюзивів PlayStation на персональних комп'ютерах – вони будуть доступні тільки на консолях.

Раніше на сторінках PlayStation Studios і пов'язаних підрозділів (наприклад, XDEV і Valkyrie Entertainment) зазначалося, що вони працюють над відеоіграми для різних платформ – від консолей до ПК, але зараз такі формулювання або прибрані, або перероблені так, що акцент зроблено виключно на ексклюзиви для платформ PlayStation.

Журналісти Tech4Gamers також помітили, що в описах інших студій також немає згадок про ПК, за винятком Nixxes Software. Ця студія традиційно займається ПК-портами і була придбана Sony у 2021 році з метою портувати ексклюзиви на ПК, а також допомагати іншим студіям.

Хоча Sony офіційно не підтверджувала відмову від ПК як платформи, ці зміни сприймаються як сигнал можливого повернення до більш суворої ексклюзивності. Проте, вже випущені ПК-версії ігор залишаться доступними в Steam та EGS. Зміни на сайтах не означають видалення цих версій.

На початку березня в інтерв'ю Bloomberg Джейсон Шрайер розповів, що Sony відмовилася від випуску великих сюжетних ексклюзивів PlayStation на ПК. За його інформацією, компанія продовжить портувати на ПК свої онлайн-ігри, втім, щодо AAA-блокбастерів стратегія зміниться. Таким чином, Marvel Wolverine і Ghost of Yotei на ПК чекати не варто.

За свіжими даними, ексклюзиви PlayStation продаються на ПК набагато гірше, ніж на самих консолях. За три роки вони принесли близько $300 мільйонів, що могло вплинути на рішення компанії знову зосередитися на ексклюзивності.

Вас також можуть зацікавити новини: