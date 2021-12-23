У 2020 TikTok займав лише сьому позицію у світовому рейтингу відвідуваності.

Американський хостинг-провайдер Cloudflare спільно з сайтом Alexa.com, які збирають статистику про сайти, представили дослідження про світову відвідуваність сайтів за 2021 рік.

Вперше за багато років пошуковик Google передав пальму першості, і обігнав його навіть завжди суперницький Facebook.

Дивно, але відвоювати перше місце у найпопулярнішого пошуковика у світі змогла TikTok – соцмережа молоді, по якій всі божеволіють. Ще рік тому платформа з короткими роликами займала лише сьому сходинку, але у 2021-му зуміла обійти не тільки Netflix, Amazon, сайти Apple і Microsoft, а також Facebook, але і навіть Google.

Читайте такожYoutube запускає в Україні програму монетизації коротких відеоВперше встати на першу сходинку TikTok вдалося ще в середині лютого, проте потім пошуковик повернув позицію і тримався в топі до кінця літа. 10 серпня TikTok знову очолив рейтинг, і з того дня залишається беззмінним лідером світового рейтингу найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів планети. Пошуковик Google був лідером за кількістю унікальних відвідувачів останні 10 років.

Найімовірніше, те, що саме самоізоляція через пандемію коронавірусу позитивно вплинула на популярність застосунку, оскільки TikTok став популярним не тільки серед підлітків, але і навіть серед літніх людей, які стікаються в додаток за його кулінарними хитрощами і духовним контентом.

Раніше в український сегмент надпопулярної соцмережі TikTok у тренди несподівано увірвася вірш поета Василя Стуса. Звук "Терпи, терпи, терпець тобі шліфує" накладають на різні життєві ситуації, відео виходять дуже кумедними.

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