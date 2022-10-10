Однак заради цього доведеться пожертвувати безпекою системи.

Софтверний гігант Microsoft розповів, що відключення деяких функцій в операційній системі Windows 11 допоможе підвищити продуктивність в іграх. Однак заради цього доведеться пожертвувати безпекою системи.

Про це говориться у дописі в блозі компанії.

Так, згідно з тестами розробників, відключення функцій "Цілісність пам'яті"(Memory Integrity) і "Платформа віртуальної машини" (Virtual Machine Platform, VMP) позитивно позначається на продуктивності в іграх.

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Перша функція відповідає за контроль установки драйверів. Вона допомагає запобігти впровадженню хакерами власного шкідливого коду. Щоб її відключити, зайдіть в "Пуск", введіть назву функції та у вікні, що відкриється, знайдіть її та вимкніть

Друга ж функція необхідна для роботи віртуальних машин. Обидві вони за замовчуванням включені на всіх нових пристроях з Windows 11.

Геймери, які віддають перевагу продуктивності, можуть спробувати ці зміни, але в компанії попереджають, що після їх відключення система може бути вразлива для загроз. Тому найоптимальніший варіант – вимикати дані функції під час гри, а потім включити їх назад.

Microsoft значно оновила Windows 11: що нового

20 вересня вийшло велике оновлення Windows 11 2022 Update (22h2). У ньому нарешті додали вкладки в "Провіднику", модернізували макети багатозадачності, а також оновили "Диспетчер завдань", який тепер може працювати в темній темі.

А ще, через довгий час, Microsoft таки повернула можливість перетягувати іконки на панель завдань і в додатки через панель завдань. Ця "фішка" була однією з найзапитуваніших серед користувачів – вона була в попередніх версіях" вінди", але до Windows 11 дісталася лише через рік після релізу.

Зазначимо, що згідно зі свіжою статистикою платформи Steam, "одинадцятка" встановлена на майже 25% ігрових комп'ютерах – і ця цифра зростає з кожним місяцем.

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