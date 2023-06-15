Працюють вони точно так само, як в Telegram.

У 2017 році Telegram додав функцію відправки відеоповідомлень. Схоже, що його головний конкурент в особі WhatsApp дістався до аналогічної функції лише зараз. Вона з'явилася в останніх бета-версіях програми для Android і iOS.

Як повідомляє профільний ресурс WABetaInfo, працюють "відеокружки" точно так же, як в Telegram: ліміт на одне відео 60 секунд, а запис починається довгим натисканням на іконку відеокамери/мікрофона.

Ще одна цікава деталь полягає в тому, що ці короткі відеоповідомлення будуть забезпечені наскрізним шифруванням. Їх не можна буде безпосередньо зберегти або переслати, але дозволені скріншоти.

Відео дня

Зараз нововведення на останньому етапі тестування і скоро з'явиться в App Store і Google Play.

Що ще нового в WhatsApp

В останньому оновленні в WhatsApp додали канали за аналогією з Telegram. Також з'явилося редагування відправлених повідомлень і можливість захищати діалоги паролем або біометрією.

Очікується, що з найближчим апдейтом в WhatsApp дозволять демонструвати свій екран співрозмовнику, а дизайн мобільного клієнта вперше за кілька років WhatsApp отримає новий дизайн.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування і вкладення автоматично синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.

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