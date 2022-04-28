У Центрі наголосили, що всі послуги надаються безкоштовно.

Українцям нагадали, куди звертатися щодо підключення до мережі Інтернет та телебачення у сховищах та укриттях. Щоб екстрена інформація та зв'язок з рідними залишалися доступними під час війни.

Про це йдеться в телеграм-каналі ЦПД при РНБО України.

Під'єднатися можна через провайдера:

"Воля" . Компанія "Воля" разом з "Дата Груп" підключають Wi-Fi та ТВ у Києві чи Київській області у сховищах та укриттях. Зверніться за електронною поштою ukrytia@volia.com або залиште заявку на платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua.

. Компанія "Воля" разом з "Дата Груп" підключають Wi-Fi та ТВ у Києві чи Київській області у сховищах та укриттях. Зверніться за електронною поштою ukrytia@volia.com або залиште заявку на платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua. "Київстар" . Компанія "Київстар" забезпечує підключення Wi-Fi по всій Україні. Щоб підключити WI-FI в укритті, слід звернутись із запитом на електронну адресу wifi@kyivstar.net, вказавши контакти та адресу підключення.

У Центрі пишуть, що технічний спеціаліст компанії зв'яжеться щодо підключення протягом кількох днів.

Загалом же Київстар вже під'єднатв понад 830 бомбосховищ та укриттів в 38 містах України, але готовий надавати послугу в кожному зі 124 населених пунктів, де є мережа "Домашній Інтернет" від Київстар.