Як працює Starlink в Україні / фото ua.depositphotos.com

Мінцифри роздає супутниковий інтернет Starlink від Ілона Маска на Чернігівщині.

Про це під час телемарафону повідомив керівник напряму розвитку мобільного інтернету Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

"Ми саме зараз з командою їдемо Чернігівською областю і надаємо сільським радам обладнання Starlink для того, щоб вони могли встановлювати його в школах, бібліотеках, амбулаторіях і роздавати зв’язок людям. Оскільки зараз для всіх нас дуже важливо володіти інформацією та телефонувати своїм родичам за допомогою меседжерів, щоб дізнатися чи здорові вони, чи все в них добре", – сказав Прибитько.

Відомо, що з 28 лютого Україна отримала понад 10 тис. терміналів для супутникового інтернету Starlink, допомогу Ілона Маска у війні з Росією. Ними користуються військові, "Укрзалізниця" та інтернет-провайдери. 

Пізніше за ініціативи Держспецзв'язку було ухвалено рішення на період воєнного стану в Україні дозволити використання супутникового інтернету Starlink усім охочим.

Вас також можуть зацікавити новини: