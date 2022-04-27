Технологія обладнання Starlink надається сільським радам для того, щоб вони могли встановлювати його в школах, бібліотеках, амбулаторіях.

Мінцифри роздає супутниковий інтернет Starlink від Ілона Маска на Чернігівщині.

Про це під час телемарафону повідомив керівник напряму розвитку мобільного інтернету Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

"Ми саме зараз з командою їдемо Чернігівською областю і надаємо сільським радам обладнання Starlink для того, щоб вони могли встановлювати його в школах, бібліотеках, амбулаторіях і роздавати зв’язок людям. Оскільки зараз для всіх нас дуже важливо володіти інформацією та телефонувати своїм родичам за допомогою меседжерів, щоб дізнатися чи здорові вони, чи все в них добре", – сказав Прибитько.

Відомо, що з 28 лютого Україна отримала понад 10 тис. терміналів для супутникового інтернету Starlink, допомогу Ілона Маска у війні з Росією. Ними користуються військові, "Укрзалізниця" та інтернет-провайдери.

Пізніше за ініціативи Держспецзв'язку було ухвалено рішення на період воєнного стану в Україні дозволити використання супутникового інтернету Starlink усім охочим.

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