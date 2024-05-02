WhatsApp додав дві корисні функції, які спростять життя користувачам

Тепер користувачі можуть організовувати заходи та зустрічі прямо в месенджері, без необхідності використання окремих додатків.

Розробники WhatsApp оголосили про впровадження двох корисних функції для "Спільнот". Тепер користувачі можуть організовувати заходи і зустрічі прямо в месенджері, без необхідності використання окремих додатків.

У блозі WhatsApp йдеться, що будь-який учасник групових чатів може створити захід, який відображатиметься у верхній частині чату і буде доступним на сторінці інформації про групу. Усім, хто йде на зустріч, буде надіслано автоматичне повідомлення напередодні її початку.

Нова функція спочатку стане доступною в групах, прив'язаних до спільнот, а пізніше вона з'явиться і в усіх інших групах.

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Разом з цим у WhatsApp з'явилася можливість відповідати на оголошення, що розміщуються адміністраторами груп. Ці відповіді будуть згруповані та зведені до мінімуму, що дасть вам змогу побачити відповідь у контексті основного повідомлення. Повідомлення про відповіді у всіх користувачів відключені, тому вони не будуть дратувати.

Нагадаємо, WhatsApp запустила "Спільноти" в листопаді 2022 року, дозволивши так об'єднувати кілька групових листувань, пов'язаних однією метою або глобальною темою. Це можуть бути чати із сусідами, колегами, учнями та батьками.

Раніше у WhatsApp з'явилася функція "безпарольного" входу на iPhone. Пізніше обіцяють додати ще кілька фішок: розшифровка голосових повідомлень (у Telegram вона платна), швидкий обмін файлами з людьми поблизу і підтримка анімованих стікерів.

А ще через WhatsApp можна буде писати користувачам інших месенджерів. У бета-версію застосунку вже додали сумісність із Telegram і Discord, а пізніше з'явиться підтримка взагалі всіх месенджерів: Viber, iMessage, Signal та інших. Цю функцію розробили через антимонопольний закон ЄС.

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