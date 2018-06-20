У Тернополі патрульні оштрафували чоловіка, чий пітбуль покусав 12-річного хлопця

Хлопець гуляв біля будинку, як зненацька на нього накинувся пітбуль.

У Тернополі патрульні оштрафували чоловіка, чий пітбуль покусав дитину.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, інцидент трапився учора 19 червня на вул. Героїв Крут. Хлопець гуляв біля будинку, як зненацька на нього накинувся пітбуль.

12-річну дитину батьки одразу відвезли до травмпункту, де лікарі надали їй необхідну меддопомогу.

Патрульні встановили власника собаки. На нього склали адмінпротокол ч.2 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак і котів), який передбачає накладення штрафу розміром від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини.