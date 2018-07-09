На Тернопільщині з 1 липня проведено перерахунок для 31,8 тисяч пенсіонерів

Підвищення відбулося для 26,8 тис. пенсіонерів, котрі до 1 липня одержували пенсію в розмірі 1 тис. 373 грн.

На Тернопільщині з 1 липня проведено перерахунок для 31,8 тис. пенсіонерів.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області, з 1 липня у зв`язку з підвищенням показників прожиткового мінімуму та у відповідності до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в області перераховано пенсії 31,8 тис. осіб. Відтепер мінімальний розмір пенсійної виплати становить 1,435 тис. грн.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали 39-річного рецидивіста, який з ножем пограбував 92-річну жінку

Підвищення відбулося для 26,8 тис. пенсіонерів, котрі до 1 липня одержували пенсію в розмірі 1 тис. 373 грн. До цієї категорії осіб належать також працюючі пенсіонери з повним стажем, у яких розмір призначеної пенсії не досягав 1 тис. 373 грн.

Для осіб, котрі одержували пенсію розміром від 1 тис. 373 грн до 1 тис. 435 грн, з 1 липня пенсійна виплата також складатиме 1 тис. 435 грн.

Окрім цього з 1 липня збільшено максимальний розмір пенсії з 13 тис. 730 грн до 14 тис. 350 грн.

Також перераховано пенсії 1 тис. 061 особі, яким присвоєно звання «Почесний донор СРСР» або «Почесний донор України». Розмір надбавки підвищено до 177 грн.

Для інших пенсіонерів, крім зазначених категорій, з 1 липня розмір пенсій не переглядався. Проте, цього року очікується ще одне підвищення у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня цього року такий показник становитиме 1 тис. 497 грн.

Перерахунок пенсій органами Пенсійного фонду в області проведено автоматично, виключно на основі законодавчих норм та без додаткових звернень пенсіонерів.