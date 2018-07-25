Відповідне розпорядження сьогодні підписав голова ТОДА Степан Барна.

На Тернопільщині об’єднатися в ОТГ вирішили ще 4 сільради.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, чергова об’єднана територіальна громада постане в Козівському районі.

Сформували її за проектами рішень Купчинецької, Денисівської, Ішківської та Яструбівської сільських рад.

Відповідне розпорядження сьогодні підписав голова ТОДА Степан Барна.

«Завдяки реформі децентралізації Тернопільська область зазнає багато позитивних змін. Перед об’єднаними територіальними громадами з’являються нові можливості, які допомагають реалізовувати проекти з будівництва, відновлення, реконструкції, модернізації інфраструктурних та соціальних об’єктів. Держава і надалі зберігає політику розвитку децентралізації, тому позитивна динаміка щодо фінансової підтримки громад буде продовжена», – зазначив очільник області.