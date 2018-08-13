На Тернопільщині відпочивають 49 дітей учасників АТО з Херсонщини (Фото)

Діти встигли побувати на Джуринському водоспаді, у печерах Кришталева та Вертеба, Торському зоопарку.

На Тернопільщині відпочивають 49 дітей учасників АТО з Херсонщини.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 10-денний відпочинок організовано завдяки співпраці між обласними державними адміністраціями.

Діти з Херсонської області набиратимуться нових сил, вражень та емоцій в оздоровчому закладі «Лісова пісня» до 13 серпня.

Для юних гостей підготували цікаві мандрівки та екскурсії. Діти встигли побувати на Джуринському водоспаді, у печерах Кришталева та Вертеба, Торському зоопарку. Також побували у Кам’янець-Подільському і Хотині.

Ще одну цікаву екскурсію для юних жителів Херсонщини влаштували у Тернополі. Діти спілкувалися та ділилися враженнями від перебування на Тернопільщині із заступником голови облдержадміністрації Світланою Беспоповцевою та начальником управління сім’ї та молоді Ігорем Чорним. На згадку про відпочинок дітям вручили подарунки.

Нагадаємо, що у рамках співпраці 20 дітей, чиї батьки є учасниками АТО з Тернопільщини відправилися на відпочинок у Херсонську область. Минулого року завдяки такому обміну вдалося оздоровити 50 дітей.