Голова ТОДА підписав розпорядження про створення 47-ої ОТГ з центром у Монастириськах

Громада об’єднає шість сільських рад: Гончарівську, Горішньослобідську, Дубенківську, Ковалівську, Комарівську та Криницьку.

На Тернопільщині прийняли рішення про створення 47-ої ОТГ з центром у Монастириськах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ТОДА Степан Барна.

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Громада об’єднає шість сільських рад: Гончарівську, Горішньослобідську, Дубенківську, Ковалівську, Комарівську та Криницьку.

«Децентралізація – це конкретний результат, який дає можливість для розвитку окремих територій та цілої Тернопільської області. Даний процес відбувається з 2015 року всупереч популізму та відмові голосувати за перспективний план. Тож, станом на серпень 2018-го маємо уже рішення про об’єднання 47-ої громади», – каже Барна.

Він висловив переконання, що реформа децентралізації є однією із найуспішніших реформ у країні, переваги якої відчуває кожен житель.

«Майже 39 тис. га землі поза межами населених пунктів ми передали у власність громад області, тепер вони мають думати як ефективно їх використовувати. Мають вирішувати, як забезпечити ефективну сплату земельного податку, адже 100% доходів із земельного податку, так само як і 100% від сплати підакцизного податку, йдуть у бюджет громади. Саме громада також є вмотивована в тому, щоб легально виплачувалася заробітна плата, бо і 60% від сплати ПДФО йде в бюджет громади. І з цього формуються податки, надходження і з цього виплачується заробітна плата та розвивається інфраструктура ОТГ», – зазначив голова ТОДА.

Як повідомляв УНІАН, в області уже функціонують 42 ОТГ, які охоплюють 39% території та 32% населення. Крім цього ініціативу щодо об’єднання проявили ще п’ять громад: Монастириська, Купчинецька громада Козівського району, Білецька та Настасівська Тернопільського району та Копичинецька Гусятинського району.