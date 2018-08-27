У Тернополі відкрили найдовший аераційний фонтан в Україні (фото)

Окрім естетичного вигляду, водограй виконує екологічну функцію, оскільки насичує воду киснем.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, після того, як на набережній Тернопільського ставу облаштували чергову лінію фонтану, його загальна довжина тепер складає 300 м, що є найдовшою в Україні.

Нову ділянку фонтану облаштували від причалу в напрямку Надставної церкви.

Загалом встановлено 180 форсунок з прожекторами, струмінь води з кожної сягає 9 м у довжину та майже 4 м у висоту.

Окрім естетичного вигляду, водограй виконує екологічну функцію, оскільки насичує воду киснем.

Як повідомляв УНІАН, минулого року у Тернополі запустили першу лінію аераційних фонтанів, яка становила 122 м.