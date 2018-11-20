На Тернопільщині платникам податків за 10 місяців повернули 343 мільйони гривень ПДВ

Водночас за результатами проведення працівниками ДФС області контрольно-перевірочних заходів упереджено безпідставне відшкодування суми ПДВ в розмірі 3 млн гривень.

На Тернопільщині платникам податків у січні-жовтні повернули 343 млн грн ПДВ.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом з початку року 88 суб’єктів господарювання заявили бюджетне відшкодування з ПДВ на розрахунковий рахунок в сумі 315 млн грн.

Водночас за результатами проведення працівниками ДФС області контрольно-перевірочних заходів упереджено безпідставне відшкодування суми ПДВ в розмірі 3 млн гривень.

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Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 45 млн гривень, з них 34 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 11 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду. Станом на початок минулорічного листопада невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок становив 46 млн гривень.

На даний час на Тернопільщині на обліку перебуває 2951 платників податку на додану вартість.