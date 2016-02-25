Правоохоронці розпочали розслідувати побиття учня директором училища

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з повідомленням про нанесення тілесних ушкоджень її неповнолітньому сину до правоохоронців Тернопільського відділу поліції звернулася мешканка села Іванчани Збаразького району.

За даними правоохоронців, учня побив тимчасово відсторонений від обов’язків керівника директор училища.

Як стверджує 15-ріний потерпілий студент, на одному з занять у нього виник конфлікт з донькою директора, яка викладає в училищі. Педагог пожалілася на неслухняного учня батькові.

Вечері вихователь гуртожитку, в якому проживає потерпілий, викликав хлопця на вулицю. Там його чекав директор закладу. Зі слів юнака, під час словесного конфлікту чоловік декілька разів вдарив його в обличчя. Хлопець повернувся до кімнати та зателефонував батькам.

Сьогодні вранці мати хлопця звернулася за допомогою до правоохоронців.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ч. 1 ст. 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини. Триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого слідчі Тернопільського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування) з приводу інциденту в училищі Ресторанного сервісу та торгівлі.

Підставою для відкриття справи став відеоматеріал про неправомірні дії керівника, розміщений в інтернет-мережі. На відео видно, як двоє хлопців училища стоять на колінах на лінійці перед іншими учнями.

У такий спосіб директор ВПУ Андрій Каплун вирішив покарати їх за паління.

Також слідчими проводиться перевірка фактів можливої примусової праці потерпілих та інших учнів училища.

8 лютого наказом Міністра освіти і науки України Каплуна було звільнено з посади директора.

При цьому він продовжує працювати в училищі як викладач.