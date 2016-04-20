У Тернополі поліція буде патрулювати парки з собаками, навченими виявляти наркотики
14:12, 20 квітня 2016Тернопіль
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У Тернополі поліцейські започатковують патрулі із собаками, які навчені виявляти наркотичні препарати.
У Тернополі поліцейські почнуть патрулювати парки з собаками / Фото УНІАН
Як повідомив УНІАН начальник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк, ці патрулі насамперед зосередять свою увагу на парках.
У такий спосіб поліцейські хочуть попередити вживання наркотиків, зокрема марихуани, у відпочинкових зелених зонах.
«Ми вирішили залучити кінологічну службу, адже собака краще відчує наявність наркотику або стан наркотичного сп’яніння», – пояснив дану ініціативу Струк.
Він також повідомив, що як тільки з обласного управління поліції передадуть велосипеди, закуплені для міліції минулого року, у парках також почне діяти велопатруль.
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