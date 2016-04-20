У Тернополі поліція буде патрулювати парки з собаками, навченими виявляти наркотики

Як повідомив УНІАН начальник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк, ці патрулі насамперед зосередять свою увагу на парках.

У такий спосіб поліцейські хочуть попередити вживання наркотиків, зокрема марихуани, у відпочинкових зелених зонах.

«Ми вирішили залучити кінологічну службу, адже собака краще відчує наявність наркотику або стан наркотичного сп’яніння», – пояснив дану ініціативу Струк.

Він також повідомив, що як тільки з обласного управління поліції передадуть велосипеди, закуплені для міліції минулого року, у парках також почне діяти велопатруль.