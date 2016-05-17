У Тернополі суд виніс вирок трьом наркоторговцям

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, чоловіки упродовж року здійснювали придбання, зберігання та збут наркотичних засобів наркозалежним жителям Тернополя з метою незаконного збагачення.

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Вироком суду наркоторговців визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинені повторно).

Одного з тернополян засуджено до 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Другого – до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Третьому встановлено 2,5 роки іспитового строку.