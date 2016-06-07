На Тернопільщині вбивцю двох жінок засуджено до 15 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення учора прийняв Борщівський районний суд.

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У суді доведено, що житель Чортківщини у січні та березні 2014 року з метою наживи убив двох жінок, які проживали самотньо у селах Заболотівка та Залісся Чортківського району. В однієї із пенсіонерок чоловік забрав 2,8 тис. грн, в іншої викрав 1,2 тис. грн та мобільний телефон.

Щодо чоловіка було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186, ч.4 ст.187, п.6,9,13 ч.2 ст.115 КК України (грабіж, розбій, умисне вбивство).

Вироком Борщівського районного суду Тернопільської області вбивцю засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також судом його зобов’язано сплатити на користь родичів однієї з убитих 2,8 тис. грн матеріальної та 300 тис. грн моральної шкоди.