На Тернопільщині через отруєння грибами госпіталізовано 45-річного чоловіка

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, житель села Сновидів Бучацького району отруївся учора.

З діагнозом «Отруєння дикорослими грибами» його шпиталізовано до Бучацької центральної районної лікарні.

За даними рятувальників, це перший зареєстрований випадок отруєння дикорослими грибами цього року.