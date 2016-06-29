На Тернопільщині через отруєння грибами госпіталізовано 45-річного чоловіка
10:31, 29 червня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині через отруєння грибами госпіталізовано 45-річного чоловіка
wikigrib.ru
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, житель села Сновидів Бучацького району отруївся учора.
З діагнозом «Отруєння дикорослими грибами» його шпиталізовано до Бучацької центральної районної лікарні.
За даними рятувальників, це перший зареєстрований випадок отруєння дикорослими грибами цього року.
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