На Тернопільщині 16-17 липня відбудеться Загальнонаціональна проща до Зарваниці

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, очікується, що цього року на неї прибуде понад 100 тис паломників.

«Цей рік оголошено роком Божого милосердя, під його символікою пройде цьогорічна проща до Зарваниці. Також проща присвячена молитві за мир. Я щиро запрошую усіх, кому не байдужа доля України, взяти участь у прощі. Бо байдужість – гріх. Як казав Ісус Христос, «де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там я посеред них». Щиро вірю, що через цю молитву Господь почує нас», – каже архиєпископ Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

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За словами єпископа-помічника Теодора Мартинюка, окрім прочан з різних куточків України на прощу прибудуть паломники з Італії, Іспанії, Португалії, Франції.

«Приїде також голова конференції єпископів Польщі архиєпископ та митрополит Станіслав Гондецкі, а також єпископ австрійського міста Грац із делегацією. Архієпископ Станіслав Гондецкі вирішив приїхати до Зарваниці у переддень приїзду до Польщі Папи Франциска на Всесвітній День молоді у Кракові. Є сподівання, що ця проща допоможе у спільній молитві пережити ту штучну напругу між полякати та українцями, яку зараз нагнітають», – зазначив Мартинюк.

У рамках прощі відбудуться літургії, зустріч патріарха УГКЦ Святослава із молоддю, традиційний похід зі свічками, Хресна дорога, нічні чування, духовно-мистецька програма.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить близько 100 тис. паломників.