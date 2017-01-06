На Тернопільщині затримали 22-річного чоловіка, який вкрав коня та підводу.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про пропажу правоохоронцям повідомив 28-річний мешканець села Колодно Збаразького району.

Працівники поліції оперативно розшукали злодія. Ним виявився односельчанин потерпілого.

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Затриманий вже не вперше порушує закон. Саме за крадіжку коня він вже відбував покарання в місцях позбавлення волі, звільнився у листопаді минулого року.

Після крадіжки за селом злодій застряг на підводі на польовій дорозі. Спочатку злодій спробував витягти підводу, врешті розпріг коня та намагався далі втікати. Однак його впіймали працівники поліції.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

Раніше під Києвом бракон’єр застрелив племінного коня вартістю 50 тисяч євро.