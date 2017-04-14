Керівники Тернопільщині доставили в зону АТО для тернопільських військовослужбовців паски та необхідні речі

Напередодні Великодніх свят голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна відвідав у зоні проведення АТО тернопільських військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, також до військових на схід поїхали голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, голови Тернопільської РДА Олександр Похилий, Шумської РДА Юрій Головатюк та Гусятинської РДА Віталій Батіг.

Під час поїздки вони відвідали бійців Національної Гвардії України, які дислокуються на Луганщині, бійців зведеного батальйону «Тернопіль» Головного управління Національної поліції Тернопільської області, які несуть службу на блокпостах у межах міста Лисичанськ, та військовослужбовців окремої артилерійської бригади ЗСУ, яка виконує завдання по всій лінії розмежування в зоні проведення АТО.

Одночасно Керівники області проінспектували умови, в яких служать військовослужбовці, й привітати їх з днем світлого Воскресіння Христового. Військовим вони привезли паски та інші подарунки для того.

«Наше завдання – щоб хлопці відчували підтримку з тилу. Хотілося б відзначити, що для нас надалі є пріоритетом відбудова Збройних сил України, зокрема тих військових частин, постійним місцем дислокації яких вважається Тернопільська область. Сьогодні до цього питання ми долучаємо органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємницькі структури, які також активно допомагають у питанні облаштування й створення умов для військової служби. Ми поставили собі за мету здійснити реконструкцію військових частин в Тернополі, Теребовлі, Чорткові та в Бережанах. Для нас важливо, щоб військовослужбовці, які виконують бойові завдання із захисту територіальної цілісності нашої держави на сході України почувалися комфортно. Згадати потрібно у цьому випадку й нашу артилерійську бригаду, батальйон «Тернопіль», Нацгвардію, Службу безпеки України, чиї підрозділи виконують бойові завдання, покликані забезпечити порядок і захист нашої землі», – зазначив Барна.

Військовослужбовцям керівники області також передали необхідні запчастини для ремонту техніки, продукти харчування та солодощі.

Командир підрозділу особливого призначення «Тернопіль» Володимир Катрук подякував усім, за підтримку та допомогу.

«Спасибі за те, що не забувають про нас ні на свята, ні в будні. Ми дуже вдячні за привезені подарунки, за паску, а також за все необхідне для несення військової служби на території Луганської області. Висловлюємо щиру вдячність й усім жителям Тернопільщини за допомогу, яку вони збирають і надсилають бійцям АТО ось уже протягом трьох років», – сказав Катрук.