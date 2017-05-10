На Тернопільщині поліцейський спричинив смертоносне ДТП і втік з місця події. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 9 травня неподалік села Ягільниця Чортківського району.

Близько першої години ночі водій автомобіля “БМВ-530″, рухаючись автодорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. В результаті іномарка перекинулася.

На момент аварії в авто перебувало четверо пасажирів. Один з них – чортківчанин, 1988 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Трьох інших з травмами доправили до лікарні.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що за кермом автомобіля перебував працівник Чортківського відділу поліції. Після ДТП він залишив місце пригоди.

Даний факт внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Слідство по даній справі веде прокуратура. Інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області проводить перевірку та встановлює всі обставини аварії.