На Тернопільщині розпочато кримінальне провадження щодо чиновниці, яка не подала е-декларацію

На Тернопільщині прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно головного бухгалтера комунального підприємства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, бухгалтер, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права та суб’єктом декларування, умисно не подала щорічну декларацію за 2016 рік.

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Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 366-1 КК України (Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації).

Як повідомляв УНІАН, платники податків Тернопільщини спрямували до бюджету майже 1,8 млрд. гривень.