Платники податків Тернопільщини спрямували до бюджету майже 1,8 млрд. гривень

На Тернопільщині впродовж січня-травня 2017 року до бюджетів усіх рівнів сплачено 1 млрд. 778,3 млн. грн платежів.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, індикативний показник виконано на 112,2%, додатково надійшло 193 млн. грн.

Надходження перевищили показник п’яти місяців минулого року на 538,9 млн. грн або на 43,5%.

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Зокрема, у травні індикативні показники виконано на 107,2% і забезпечено надходження до зведеного бюджету 369,7 млн. грн податків і зборів, що на 86,1 млн. грн або на 30,4% більше, ніж у травні 2016 року.

Прогнозні показники з надходжень до державного бюджету забезпечено на 102,8%. Вони склали 745,6 млн. грн. Порівняно з січнем-травнем минулого року надходження зросли на 237 млн. грн або у 1,5 раза.

У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 320,7 млн. грн податку на додану вартість, 71,3 млн. грн податку на прибуток і 17,1 млн. грн акцизного податку.

Місцеві бюджети з початку року отримали 1 млрд. 32,7 млн. гривень, що на 172,8 млн. грн більше від очікуваного. Порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст надходжень на 301,9 млн. грн або на 41,3%.

Як повідомляв УНІАН, шахраї виманили у мешканки Тернопільщини майже тисячу гривень, представившись працівниками РЕМу.